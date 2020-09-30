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Norm Ender "İzlenme satın alıyor musun?" sorusunu yanıtladı

Bayülgen: Instagram hakikaten geri zekalı bir dünya ve çok yakında büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum

30 Eylül 2020 16:55

Okan Bayülgen'in TV 100'de yayınlanan 'Nokta' programına konuk olan yeni şarkısı 'İhtiyacım Yok' Youtube'da 5 günde 3 milyon dolaylarında, Instagram'da ise 14 saatte 182 milyondan fazla izlenme alan rapçi Norm Ender, "İzlenme satın alıyor musun" sorusunu yanıtladı. Ender, "Kesinlikle hayır, Youtube üzerinde benim dünya listesine girme zamanım zaten o zaman daha izlenme satın alma diye bir şey yoktu yani. 2006 yıllarından falan bahsediyoruz. Youtube'a ilk eser üreten sanatçılardan biriyim. Bir şey satın almadım zaten bunu tespiti kolay yapılabilir" dedi. 

Instagram'da yüklediğim bir şeye herkes bir şey atabilir" diyen Ender, "Bizim bot dediğimiz şey bu aslında. Biri videoma 182 milyon tık mı göndermiş, böyle bir şeyin imkansız olması imkansız" dedi. 

Bayülgen: Instagram hakikaten bir geri zekalı dünya ve çok yakında büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum

Aynı şarkısının videosunun Instagram'da 14 saatte 182 milyon izlenme aldığını hatırlatan Bayülgen, "Tabii ki platformların farkı var. Instagram'ı Maymunların da kullanabildiği gösterildi. İnsanlara maymun demiyorum. Instagram hakikaten bir geri zekalı dünya ve çok yakında büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum ve haklı çıkacağım. Türkiye'nin çok büyük yıldızları orada sahte çay reklamı yapmaya başlayınca korkunç paralar alan insanların minicik paralara itibar etmeleri zaten o dünyanın ne kadar salak olduğunu gösteriyor. Ama burada Instagram'ın şeyi değil birisi sana bot mu gönderdi?" diye konuştu. 

"Üstünde durduğum konu gerçekten birinin 14 saatte 182 milyon izlenme alacağını düşünen insanlar"

Bayülgen'in bu sözleri üzerine Ender, "Hesabımız açık. Birisi girip istediği kadar beğeni atabilir, yorum atabilir. İstediği kadar da izlenme atabilir. Bunlara bot deniyor. Benim üstünde durduğum konu gerçekten birinin 14 saatte 182 milyon izlenme alacağını düşünen insanlar" ifadesini kullandı. 

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