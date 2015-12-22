Nobel'li Aziz Sancar kamu spotunda yer aldı

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Sağlık Bakanlığı’nca sigara ve tütün mamulleriyle mücadele amacıyla hazırlanan kamu spotunda yer aldı. Türkiye ziyaretinde kamu spotu için kamera karşısına geçen Sancar, "Sigara içerseniz, tütün mamulleri kullanırsanız, nargile içerseniz, DNA'yı tahrip eder ve bu akciğer kanserine sebep olur. En büyük tavsiyem sigara içmeyin, tütün mamulleri kullanmayın, nargile içmeyin. Bunlar akciğer kanserinin sorumlularıdır. Bunları yapmayın" ifadelerini kullandı. 40 saniye süren kamu spotu, televizyon kanallarında yayınlanmaya başlayacak.