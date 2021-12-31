Niğde Kalesi'ndeki çökme hakkında CHP il başkanından açıklama: Bakan da düşebilirdi şansı yaver gitti; tadilata alınmazsa kale bile çökebilir

Niğde Kalesi'nde zeminin çökmesi nedeniyle açılan çukura bir kadının düşmesi üzerine çeşitli iddialar gündeme geldi. Kadının, defineciler yüzünden değil, kalenin altındaki eski tünellere düştüğü ortaya çıktı. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanımız vardı, o da düşebilirdi şansı yaver gitti kurtarmış. Böyle giderse kale de çökebilir onun için bir an önce korunması gerekir" dedi.

Niğde Kalesini gezen Rukiye Ulusoy, dün bastığı zeminin çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten dehlize doğru kayarak düştü. Ulusoy'un definecilerin tünel açması nedeniyle düştüğü iddia edildi, ancak yapıldığı dönemde kalenin altında bu tür ulaşım, geçiş tünelleri açıldığı ve üstteki zeminin zayıflaması nedeniyle çökmenin yaşandığı belirtildi.

Olayın ardından kale kapılarının kilitlendiği ve içeriye ziyaretçi alınmadığı gözlemlendi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem de kaleye giderek açıklama yaparken, "Burası tadilata alınmazsa kale bile çökebilir" dedi. Adem, olayın aslının definecilik kazıları ile ilgisi bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bakan da düşebilirdi"

"Kalenin altında tüneller vardı tünellerde zayıflama olduğu için tünel çöktü, vatandaşımız hafif yaralar ile atlattı. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanımız vardı, o da düşebilirdi şansı yaver gitti kurtarmış. Buranın bir an önce tadilatına bakılıp Turizm Bakanlığı tarafından ele alınıp belediye ile birlikte buranın tam gezilebilir halde vatandaşın görmesi gerekir."

TIKLAYIN- Kaleyi gezen kadın, definecilerin olduğu çukura düştü