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Kaleyi gezen kadın, definecilerin olduğu çukura düştü

Kadın düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılırken defineciler ise kaçtı

29 Aralık 2021 20:43

Niğde Kalesi’nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin olduğu çukura o sırada kaleyi gezen bir kadın düştü. Kadın düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılırken defineciler ise kaçtı.
 
Yaklaşık 6 metre aşağı düşen Rukiye Ulusoy isimli kadını gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Rukiye U.'yu bulunduğu yerden çıkardı.
 
Yaralı kurtarılan Rukiye Ulusoy, ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anında orada bulunan bir görgü tanığı; yaralı olarak kurtarılan Rukiye Ulusoy'un ekiplere, düştüğü çukurda iki kişinin bulunduğunu ve tünelin diğer ucundan kaçarken gördüğünü söyledi.
 
Ekipler Kale çevresinde önlemler alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede kalenin yanında bulunan eski bir binanın içerisinden kalenin altına tünel kazıldığı tespit edildi.

"Gezmeye geldim, bir anda düştüm"

Hastanede tedavisi devam eden Rukiye Ulusoy, yaşadıklarını "Yürüyordum önümden iki tane kadın geçti. Bir anda düştüm ama nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Niğdeliyiz ama İstanbul’da yaşıyorum. Kaleye gezmeye gitmiştik” sözleriyle anlattı.
 
Kaynak: İHA
definecikale

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