Kaleyi gezen kadın, definecilerin olduğu çukura düştü

Yaralı kurtarılan Rukiye Ulusoy, ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anında orada bulunan bir görgü tanığı; yaralı olarak kurtarılan Rukiye Ulusoy'un ekiplere, düştüğü çukurda iki kişinin bulunduğunu ve tünelin diğer ucundan kaçarken gördüğünü söyledi.

Ekipler Kale çevresinde önlemler alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede kalenin yanında bulunan eski bir binanın içerisinden kalenin altına tünel kazıldığı tespit edildi. "Gezmeye geldim, bir anda düştüm" Hastanede tedavisi devam eden Rukiye Ulusoy, yaşadıklarını "Yürüyordum önümden iki tane kadın geçti. Bir anda düştüm ama nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Niğdeliyiz ama İstanbul’da yaşıyorum. Kaleye gezmeye gitmiştik” sözleriyle anlattı. Kaynak: İHA