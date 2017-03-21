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Newroz alanına bıçakla girmek isteyen kişi, polis tarafından vurularak öldürüldü

21 Mart 2017 15:50

Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesinde bugün DBP, DTK ve HDP'nin organizasyonu ile newroz kutlamasının yapıldığı alana sabah elinde bıçakla girmek isteyen ve sırt çantasını aratmayıp kaçmaya başlayan bir genç, polisin açtığı ateşle öldü. Diyarbakır'da nevruz kutlamasına katılanlar sabahın erken saatlerinden itibaren Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'na gelmeye başladı. Yaklaşık 5 bin polisin güvenlik önlemi aldığı ve çevresi bir gün önceden bariyerlerle çevrilen alana sabah saatlerinde kontrol noktalarından birinden girmek isteyen ve elinde bıçak olduğu belirtilen kimliği belirsiz bir kişi, polisle tartıştı. Sırt çantasını aratmak istemeyen kişi polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başlayınca polis ateş etti. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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