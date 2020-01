New York'taki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda interaktif bir sanat ve sözlü tarih projesi gerçekleştiriliyor. Turistler ve New Yorklular kurulan telefon kulübelerine girip ahizeyi kaldırdıklarında, New York'a göçen kişilerin hikayelerini dinleme fırsatı yakalıyor.