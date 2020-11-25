Nevşin Mengü: Vurun abalıya misali, Arınç’a vuran vurana!

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Gazeteci Nevşin Mengü Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Sürmanşet' isimli programda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndaki görevinden istifa eden Bülent Arınç için kullanılan ifadelerle ilgili Twitter hesabından ilgili bölümü paylaşarak "Vurun abalıya misali, Arınç’a vuran vurana... Bakalım Arınç’tan cevap gelecek mi?" diye sordu.

Mengü'nün paylaştığı programın ilgili bölümünde Beyaz TV'nin sahibi ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Arınç ile ilgili "Gezi Parkı döneminde çıkıp da 'Gezi Parkı'ndaki gençlere neden su sıkılıyor' diyen Bülent Arınç. 17-25 Aralık'ın hemen sonrasında 'Cübbemi giyip bu insanları savunacağım' diyen Bülent Arınç. 15 Temmuz gecesinin hemen arkasından 'Ben ahmakım. Bu insanları anlayamamışım' dedi" ifadelerini kullanıyor. Gökçek'in Arınç için "15 Temmuz gecesinin hemen arkasından 'Ben ahmakım. Bu insanları anlayamamışım' dedi" ifadelerine programın diğer konukları Ümit Zileli, "Çok insan söyledi onu ama tabii de..." derken Rasim Ozan Kütahyalı da "Arınç bayağı geç söyledi" diyerek destek veriyor. Gökçek konuşmasının devamında şunları söylüyor; "Vefa göstergesi olarak her dediği yapıldı ama artık yetti"

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Türk'ü '18 yaşındaki bir terörist geldi ve onun sigarasını yaktı. Onun talimatlarını dinledi ve uyguladı' diye suçladı. Ondan 2 ay sonra çıktı, 'Ahmet Türk çok düzgün bir adamdır. Böyle işler yapmaz' dedi Bülent Arınç. 'KHK'lılara cebimdeki maaşı vermek istiyorum' dedi. 'Pompacı hakimler var' dedi. Biz bunları bulamadık hâlâ arıyoruz. Niye bu hâle gelindi. Bu bir sabır. Bu sabrında tek bir sebebi var; Arınç ile bir parti kuruldu, bir yol arkadaşlığı yapıldı, bir vefa göstergesi olarak her dediği yapıldı ama artık yetti, en son Demirtaş'a özgürlük istedi. Son noktasına getirdi işi."

Ne olmuştu?

Bülent Arınç'ın HaberTürk'te katıldığı yayında"Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" demişti.

Erdoğan, isim vermeden Arınç'ın açıklamalarına göndermede bulunarak, "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" tepkisini göstermişti.

Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir" sözlerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepki göstermesi üzerine yaptığı açıklamada, "Konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım" düşüncesini dile getirmişti.

Bu ifadeler ardından hükûmete yakınlığıyla bilinen bazı isimler ve MHP’liler, Arınç’a sert tepki göstermişti.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır” ifadelerini kullanmıştı.

AKP kurucularından Bülent Arınç, dün (24 Kasım) Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu.

TIKLAYINIZ - Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti