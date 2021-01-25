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Nevşin Mengü'den "Cüneyt Arkın'ın bihaber olduğu gerçekler" göndermesi

25 Ocak 2021 14:47

"Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist"  ifadeleriyle, Rusya'da Putin karşıtı protestolara ilişkin bir görüntüyü paylaşan gazeteci Nevşin Mengü,  "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz” yanıtını veren Cüneyt Arkın'a Youtube hesabında yanıt verdi. 

Yayında "Cüneyt Arkın'ın bihaber olduğu gerçekler" başlığıyla konuya değinen Mengü, Cüneyt Arkın'ın yanıtını hatırlatıp, "AK Parti trolleri de buna bayıldı. Cüneyt böyle geçirdi, şöyle geçirdi" diyerek bunun "Asker, polis bize ait siz düşmanısınız" gibi bir anlayışı gösterdiğini söyledi. 

Cüneyt Arkın'a kızmadığını ve espri yaptığını düşündüğünü söyleyen Mengü, "Cüneyt Arkın'ın bilmediği bazı gerçekler var. Muhtemelen Cüneyt Arkın, Rusya'daki protestoların neden yapıldığını bilmiyordur" diyerek sözlerinin devamında Rusya ve Belarus'ta yaşanan protestolar ve polis şiddetine değindi. 

TIKLAYIN - Rus göstericileri Cüneyt Arkın’a benzeten Nevşin Mengü’ye Cüneyt Arkın'dan yanıt

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