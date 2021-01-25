Rus göstericileri Cüneyt Arkın’a benzeten Nevşin Mengü’ye Cüneyt Arkın'dan yanıt

Rusya'da Navalny protestolarından bir görüntüyü, "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" notuyla paylaşan gazeteci Nevşin Mengü'ye Cüneyt Arkın'dan yanıt geldi. Arkın, söz konusu paylaşımın altına, “Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz” diye yazdı.

Geçen günlerde tedavisinin sürdüğü Almanya'dan Rusya’ya dönen muhalif lider Alexei Navalny’in tutuklanmasının ardından Moskova'da olaylar çıkmıştı. Polis, göstericilere sert müdahalede bulunmuştu. Gazeteci Nevşin Mengü, yaşanan protesto olaylarının görüntüsünü “Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Nevşin Mengü’nün bu paylaşımına Cüneyt Arkın’dan yanıt geldi.

Mengü’nün paylaşımını yanıtlayan Arkın, “Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz” ifadelerini kullandı.

Mengü, Arkın'ın yorumuna Rusya'da bir polisin yaşlı bir kadını tekmelediği anları paylaşarak yanıt verdi.