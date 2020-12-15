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Nevşehir Belediye Başkanı: Belediyeye gelen koyun ve keçileri ziyarete gideceğim

"Gerçekten de hem şehrin hem ülkemizin buna ihtiyacı varmış"

15 Aralık 2020 16:31

Nevşehir’de sürüden kaçan bir koç, bir keçi ve üç koyun belediye binasını basmasının görüntüleri sosyal medyada viral oldu. 

Koyun ve keçilerin Belediye binasına girmesinin gündem olmasının ardından konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Ziyaretimize gelip görüşemeyen misafirlerimizi ben ziyarete gideceğim" dedi. 

Arı, "Gerçekten de Türkiye’de her kesimden insanın taraflı tarafsız her bir kesimden yüzünde tebessüme vesile olduk. Gerçekten de hem şehrin hem ülkemizin buna ihtiyacı varmış. Bu da bizi mutlu etti. Gerçekten çok komikti.. Dün ziyaretçilerimiz gelmiş güvenlikçilerimiz ve Özel Kalem Müdürümüz görüştürmemiş. Biraz sonra ben onları ziyarete gideceğim. Acaba neymiş eksikleri, sıkıntılı bir ortamda mı yaşıyorlar?" dedi. 

TIKLAYIN - Sürüden ayrılan keçi ve koyunlar belediyeyi ziyaret etti

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim ArıNevşehir Belediyesibelediyeye giren koyunlar

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