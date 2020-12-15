Sürüden ayrılan keçi ve koyunlar belediyeyi ziyaret etti

15 Aralık 2020 09:22
Nevşehir'de sürüden ayrılan keçi ve koyunlar belediye binasına girdi.
Binaya girmeye çalışan koç, keçi ve koyunlara güvenlik görevlileri engel olmaya çalıştı. Hayvanlar kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik görevlilerine direndi.
Belediye çalışanları kapıya siper olarak hayvanların içeri girmesini engellerken, Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası görevlilerine haber verildi.
Hayvan Kasabası görevlileri tarafından götürülen koç, keçi ve koyunlar, sahiplerine teslim edildi.
Nevşehir Belediyesin de görüntüleri sosyal medya hesabından "1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alınmış bulunmaktayız" ifadeleriyle paylaştı.
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