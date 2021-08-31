T24 LogoT24 Logo
Haberler

Neşet Ertaş'ın ailesi: Film çekilmesine karşıyız çünkü vasiyeti var

"Bizim kültürümüz büyükler ve atanın sözüne saygıyı gerektirir, medya üzerinden 'aile ikiye bölündü' demek yanlış"

31 Ağustos 2021 16:21

Bozlak ustası Neşet Ertaş'ın hayatının filme çekilmesi polemiği sürerken Kırşehir'de yaşayan aile üyesi Feyzullah Ertaş, ailenin ikiye bölünmediğini ve aile olarak filmin çekilmesine izin verilmediğini söyledi. Ertaş'ın Kırşehir'in Bağbaşı Mahallesi'nde yaşayan amcasının oğlu Feyzullah Ertaş, "Bizler Neşet Ertaş'ın ailesi olarak film çekilmesine karşıyız. Çünkü Neşet Ertaş'ın vasiyeti var" dedi.

Ertaş'ın hayatının beyazperdeye aktarılacağı haberi üzerine yaşanan polemiğinin aileyi üzdüğünü ifade eden Feyzullah Ertaş şunları söyledi:

"Medya üzerinde yapılan tartışmalar Kırşehir'de bulunan aile üyelerini üzüyor. Ertaş ailesi olarak bizlerin kararına saygı duyulmasını istiyoruz. Şayet Neşet Ertaş üzerine bir şey yapılacaksa abdal kültürünün devamı için onun soyundan gelenler desteklensin"

, "Bizim kültürümüz büyükler ve atanın sözüne saygıyı gerektirir. Medya üzerinden 'aile ikiye bölündü' demek yanlış. Böyle bir şey söz konusu değil. Ertaş ailesi Neşet Ertaş'ın vasiyeti üzerine film yapılmasına karşı"


"Bozkırın Tezenesi" olarak tanınan halk ozanı, Abdallık geleneğinin son temsilcilerinden Neşet Ertaş'ın hayatı beyaz perdeye aktarılacak haberleri sonrasında polemik yaşanmış ve aile üyeleri filme karşı olduklarını açıklamıştı.

TIKLAYIN - Garip Bülbül Neşet Ertaş filminden ilk tanıtım

Neşet ErtaşGarip Bülbül filmiNeşet Ertaş filmi

Diğer Videolar

Japonya’da volkanik hareketlilik alarmı: Aso Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Astrolog Öner Döşer: 1929 Büyük Buhranı'nı aratmayacak dünya çapında bir ekonomik bir kriz yaşanabilir

Sinop’ta selde kaybolan Ferhat Adak'tan 71 gündür haber alınamadı; anne Fatma Adak yetkililere çağrıda bulundu

Diyarbakır'da ‘Hafıza Odası’ sergisi protesto edildi; bazı tabutları surlardan aşağıya attılar

KYK yurdundaki eylem üzerine İmamoğlu'ndan açıklama: Yakından ilgileneceğiz

Lakerdalar 2 kiloluk kavanozlarda 400 liradan satışta

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24