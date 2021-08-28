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Garip Bülbül Neşet Ertaş filminden ilk tanıtım

Filmde, 2012 yılında vefat eden Neşet Ertaş'ın hem özel hem de kariyer hayatına dair bilinmeyenler anlatılıyor

28 Ağustos 2021 09:02

Garip Bülbül: Neşet Ertaş filminden ilk tanıtım geldi.

"Ayla", "Müslüm" ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı filmlere imza atan Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği "Garip Bülbül: Neşet Ertaş" filminin galası, 2 bin 500 kişilik saz sanatçısının katılımıyla 25 Eylül 2022'de Kırşehir'de gerçekleştirilecek.

Hayatı boyunca 400 plak ve birçok kasete imza atan Neşet Ertaş, 'Garip' mahlasıyla birçok şiir yazdı. Filmde, 2012 yılında vefat eden Neşet Ertaş'ın hem özel hem de kariyer hayatına dair bilinmeyenler anlatılıyor.

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Garip Bülbül: Neşet ErtaşfilmfragmanMustafa Uslu

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