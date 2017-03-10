'Neşeli Dalgalar 2: Dalgamanya' vizyona girdi; işte fragmanı

Cody ve arkadaşları, sörf dünyasının en çılgın takımı Hang Five ile birlikte dünyanın en meşhur efsanevi sörf mekanına bir yolculuğa çıkar. Bu rüya takım ile yaptıkları yolculukta birbirinden ilginç maceralara atılacaklar, ekip çalışmasının ve en önemlisi dostluğun değerini öğreneceklerdir. Cody, Tavuk Joe ve Lani’ye hayatlarının en çılgın macerasında eşlik edin! Sevilen animasyon Neşeli Dalgalar’ın 2. devam halkasının yönetmen koltuğunda Henry Yu oturuyor. Senaryosunu ise Abdul Williams kaleme aldı.