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Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli

İzmir Köy-Koop Başkanı Soyer, çiftçilerin örgütlenmesinin önemini Şirin Payzın’a anlattı

05 Şubat 2020 14:29

Yerel üreticiyi desteklemek ve yerli tohumu yaygınlaştırmak için Çeşme’de düzenlenen Tohum Takas Şenliği’ne katılan İzmir Köy-Koop. Başkanı Neptün Soyer, Şirin Payzın’a küçük aile çiftçilerinin örgütlenmesinin önemini anlattı.

Neptün Soyer, yerel tohumun yaşaması için Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Çeşme Yerel Tohum Takas Şenliği sonrası Şirin Payzın’a konuştu. Çiftçilerin kooperatifler aracılığıyla örgütlenmesine değinen Soyer, “Atatürk'ün İktisat Kongresi’nde dediği gibi; birleşmekte fayda var ama bu güçlüyle güçsüzün birleşmesi değil, güçsüzlerin birleşmesinden bahsediyorum” dedi.

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