Nepalli kadın İngiliz turisti sopayla kovaladı!

Nepal'de turistik bir gezi yapan 35 yaşındaki Gemma Wilson, bir köylünün saldırısına uğradı. Görüntülerde Nepalli kafeterya sahibinin İngiliz kadınla 15 yaşındaki çocuğunu sopayla taciz ettiği görülüyor. Gemma Wilson tartışmanın hesap anlaşmazlığı yüzünden çıktığını söyledi. 50 rupi tutarındaki siyah çay için 150 rupi ödediğini söyleyen Gemma Wilson, bunu dükkan sahibine söylemesi üzerine saldırıya uğradıklarını ifade etti. Videoda, Nepalli kadının İngiliz turiste "inek", "köpek", "eşek" ve "sen öldün" dediği görülüyor. Gemma Wilson başka bir köydeki polis karakoluna gitmek istediğini, ancak köylülerin karakola gitmenin günler alacağını söylediğini belirtti.