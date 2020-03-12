Koronavirüs ile dalga geçen NBA oyuncusu Gobert'in testi pozitif çıktı; NBA'de sezon durduruldu

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir basın toplantısında şaka yaparak tüm mikrofonlara dokunan NBA oyuncusu Rudy Gobert'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Dün gece oynanması gereken Oklahoma City Thunder - Utah Jazz maçı ise başlamasına kısa bir süre kala iptal edildi ve NBA'deki tüm maçlar ertelendi.

Gobert'ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir basın toplantısında Koronavirüs ile dalga geçerek tüm mikrofonlara dokunmuştu.

Gobert, NBA' de hastalığa yakalanan ilk isim oldu.