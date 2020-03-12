T24 LogoT24 Logo
Spor

Koronavirüs ile dalga geçen NBA oyuncusu Gobert'in testi pozitif çıktı; NBA'de sezon durduruldu

12 Mart 2020 11:31

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir basın toplantısında şaka yaparak tüm mikrofonlara dokunan NBA oyuncusu Rudy Gobert'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Dün gece oynanması gereken Oklahoma City Thunder - Utah Jazz maçı ise başlamasına kısa bir süre kala iptal edildi ve NBA'deki tüm maçlar ertelendi.

Gobert'ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir basın toplantısında Koronavirüs ile dalga geçerek tüm mikrofonlara dokunmuştu.

Gobert, NBA' de hastalığa yakalanan ilk isim oldu.

 

ETİKETLER

NBARudy GobertKoronavirüsNBAbasketbol

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Nisan 2020

Koronavirüs nedeniyle ıssız adaya dönüşen Akdamar'dan kartpostallık görüntüler

Gazeteciler haber yaparken haber oldular; ‘sosyal mesafesiz’ gazetecilik

Ragnarok dizisinin başrol oyuncusu Herman Tommeraas'ın Türkçe ile imtihanı: Bunu söylemem imkansız

Atatürk Havalimanı’ndaki sahra hastanesinin inşaatı devam ediyor; çatı ve duvarlar ortaya çıktı

Koronavirüs günlerini karavanda geçiriyorlar: Apartmanda komşuluk bitti, burada komşuluk arkadaşlık var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Atatürk'ü işaret ederek 'Bu subay bir işbirlikçidir' diyen Fatih Tezcan...

5 Dakika Adalet: Ölüm orucunda kritik eşiği aşan Grup Yorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mustafa Koçak ölüm orucunun 297. gününde yaşamını yitirdi...

Cüneyt Özdemir'den Canan Kaftancıoğlu'na: Bir de benim yüzüme söyleyin bu...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un öldü mü?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Atatürk'ü işaret ederek 'Bu subay bir işbirlikçidir' diyen Fatih Tezcan...

5 Dakika Adalet: Ölüm orucunda kritik eşiği aşan Grup Yorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24