Nazlıaka: Ne yazık ki şu ana kadar 11 ilimizde bir kadın milletvekillimiz çıkmamıştır

CHP Kadın Kolları, ADD ile birlikte 5 Aralık “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” yasasının kabulünün yıldönümünde Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde panel düzenledi.

Panelde konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Atatürk Cumhuriyetinde kadın ailede eşit birey olarak konumlandırıldı. AKP’nin bakış açısı, şiddet mi görüyorsun, ‘Kol kırılır yen içerisinde kalır.’ Kadını adeta bir kuluçka makinası gibi gören, bir çocuk iflas, iki çocuk eh. Üç patinaj. Bize 5 lazım’ diyen bir zihniyet var şu anda. Kadını ikinci sınıf gören bir anlayış var. Ne yazık ki şu ana kadar 11 ilimizde bir kadın milletvekillimiz çıkmamıştır" dedi.