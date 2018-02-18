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Natenyahu'dan İran'a: Sabrımızı test etmeyin

18 Şubat 2018 20:36

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu konuşmacı olarak katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nda kürsüde eline aldığı bir metal parçasının bir İran insansız hava aracına (İHA) ait olduğunu belirterek “Sabrımızı test etmeyin” uyarısı yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu bir İran İHA'sına ait olduğunu ileri sürdüğü metal parçasını havaya kaldırdığı konuşmasında, “Sabrımızı test etmeyin; eğer gerekirse, İsrail sadece İran'ın vesayetlerine değil kendisine karşı da harekete geçer” dedi. Netanyahu İHA parçasını havaya kaldırdığı sırada o sırada Münih Güvenlik Konferansı'nda bulunan İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif'e seslenerek, “Bunu tanıdınız mı? Tanıyor olmanız lazım, sizin çünkü. Bizim sabrımızı test etmeyin” dedi.

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