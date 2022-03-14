Nagehan Alçı'dan üniforma savunması: Ben insani olarak Ukrayna halkının yanında duruyorum

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın Ukrayna'da askeri üniforma giymesiyle ilgili canlı yayında açıklama yaptı. Röportajın içeriğinin de üniforma kadar tartışılmasını beklediğini belirten Alçı "Ben insani olarak Ukrayna halkının yanında duruyorum. Bugün Ukrayna’nın yanında durmak İkinci Dünya Savaşında Hitler’in karşısında durmaktır" dedi.

Rusya işgali sonrası Ukrayna'ya giden Nagehan Alçı, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığı röportaj sırasında askeri üniforma giymesine gelen eleştirilere HaberTürk canlı yanınında yanıt verdi.

Canlı yayınına katılan Alçı, “Ben insani olarak Ukrayna halkının yanında duruyorum. Bugün Ukrayna’nın yanında durmak İkinci Dünya Savaşında Hitler’in karşısında durmaktır. İçim son derece rahat” ifadelerini kullandı.

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