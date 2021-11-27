Nagehan Alçı'dan "Abdülhamid dönemi" benzetmesi: Ben buna iktidar değil, rejim diyorum artık

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Gazeteci Nagehan Alçı, Türkiye'de devlet ve hükümetin iç içe geçtiğini, devletin içinde tamamen bir güç birliği oluştuğunu belirterek "Abdülhamid döneminden beri bu kadar gücün birleştiği bir tablo olmamıştı" dedi. Alçı, "Ben buna iktidar değil, rejim diyorum artık" ifadelerini kullandı.

TV5'te 'Konuşmadan Olmaz' programına konuk olan Alçı, "Türkiye bugün hiç olmadığı kadar devlet ve hükümetin iç içe geçtiği, devletin içinde tamamen bir güç birliği olduğu bir tablo ile karşı karşıya" diyerek padişah Abdülhamid dönemi benzetmesi yaptı.

Alçı, şöyle dedi:

"Buradaki güç dengesini iyi analiz etmek lazım. Muhalefet "ortam benim lehime, kesin seçimi aldım' falan... Bakın Türkiye'de 20 yıldan beri gelen bir iktidar var. Ben buna iktidar değil, rejim diyorum artık. Türkiye'de dört koldan oluşan, içinde ulusalcılık, milliyetçilik, muhafazakarlık ve İslamcılık olan bir devlet ittifakı var bugün. Bu ittifak sapasağlam duruyor, güçlü. Bu ittifakın başında da halkın hala çok ciddi desteğine sahip Erdoğan var. Muhalefetin söylediği gibi bir hava söz konusu değil"

Osman Kavala'nın tutukluğuna dair de yorumda bulunan Alçı, Kavala'nın haksız yere ve hukuk dışı bir şekilde siyasi nedenlerle içerde tutulduğunu ifade etti. Alçı, "Kimler tarafından içerde tutulmak isteniyor?" sorusuna ise "Rejim tarafından. Tam da bahsettiğim rejim tarafından" diye yanıt verdi.