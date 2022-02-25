Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Ukrayna'dan beklenen göç dalgasına ilişkin konuşan gazeteci Nagehan Alçı, " Bakalım Suriyelilere itiraz edenler, Ukraynalı göçmenler Türkiye'ye gelirse itiraz edecek mi?" dedi.

Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında, Ukrayna'dan gelebilecek olası bir göç dalgasına ilişkin yorum yaparken, Ukrayna'dan Polonyo ve Almanya'ya yönelik başlayacak bir göç dalgasının Türkiye'ye de yönelebileceğini ifade ederek “Suriyeli göçmenlere yönelik nefret dilini adeta bir alışkanlık haline getirenler ve 'biz Suriyelilere karşı değiliz bunların uyum politikalarına yönelik itirazlarımızı dile getiriyoruz diyenler, bakalım Ukraynalı göçmenler gelince de aynı şekilde itiraz edecekler mi" diye konuştu.

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