Müzisyen Ezgi Aktan yeni şarkılarını ve müzik yolculuğunu Akustik24'te anlattı: Tamamen kendim gibi olmak, müziğimle var olmak istiyorum; bunun önü çok da açık değil

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Akustik24’te Ayşen Güven’e bu hafta bütün neşesiyle şarkıcı, şarkı yazarı Ezgi Aktan konuk oldu. Aktan, çiçeği burnunda mini albümü 'Denize Çıkan'ı, şarkılarının hikâyesini, müzik yapmaya devam edecek gücü nereden aldığını anlattı. Şarkıcı 20 Ekim (Çarşamba) saat 20.30’da Balat’ta Atölye Kafası’nda yeni şarkılarını çalacak.

Şarkıcı ve şarkı yazarı Ezgi Aktan'ın dört şarkıdan oluşan yeni EP’si geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Mavi Işıklar’ın unutulmaz şarkısı 'İyi Düşün Taşın'ı bu mini albümde Ezgi Aktan yorumuyla dinliyoruz.

Dinleyicilerinin “sesi gülümseyen şarkıcı” olarak adlandırdıkları Ezgi Aktan’ın yazdığı şarkı sözleri de bir o kadar dikkat çekiyor. “En çok neşeye, en çok umuda ihtiyacımız var” diyen şarkıcı “Önce kendime dönüyorum ‘benim neye ihtiyacım var’ diyorum ve öyle yazıyorum şarkıları” diye anlatıyor. Aktan, “İnsanlara iyi hissettirmenin peşindeyim” diye de ekliyor.

"Müziğimle var olmak istiyorum"

Dört şarkıdan oluşan EP'de sözü-müziği şarkıcıya ait olan 3 şarkının yanında bir de efsane gruplardan Mavi Işıklar'ın 1968'de çıkardığı ve döneme damgasını vuran “İyi Düşün Taşın”ın 9-8'lik düzenlenmiş versiyonu yer alıyor. Bu şarkı için “Düzenlemesi çok içime sindi” diyor Ezgi Aktan. Ada Müzik Etiketiyle yayınlanan EP'de Aktan’a Deniz Bayrak, Efe Demiryoğuran ve Miraç Yavuz gibi müzisyenler eşlik ediyor. Onların kendisine olan inancının müziğe devam etme gücü getirdiğini söyleyen şarkıcı, “Ben albüm insanıyım” diye vurgularken EP’nin 3. albümünün bir parçası olduğunu da vurguluyor.

Müzisyen bir aileden gelmediğini söyleyen Ezgi Aktan, “Ben kendi dünyamda bu işi yapmak için çok mücadele veriyorum” diyor ve "Kendi kendime ısrarla müzisyen olmaya çalıştım; hâlâ beyaz yakalı olarak çalışıyorum" diye ekliyor.

“Tamamen kendim gibi olmak müziğimle var olmak istiyorum; bunun önü çok da açık değil” diyen Ezgi Aktan, “Müzisyenlikle hiçbir alakası olmayan şeylerin oyunun dışında kalmamak adına yapılması gerekiyor” diyor ve yine umuda getiriyor lafı:

“Müzik bir şekilde yerini buluyor."

Sesi de yüzü de gülümseyen şarkıcı Ezgi Aktan Akustik24’te.

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