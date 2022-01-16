Müzisyen Cenk Erdoğan: 'Taşa Yazdım'ın hikayesi; cinsel tacize uğrayan bir kız çocuğunun o karanlıktan başarıyla kurtuluşu

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"Aranağme" besteci ve prodüktör Cenk Erdoğan'ın ilk yaylı tambur albümü. Sanatçı, albümdeki en özel parçam dediği "Taşa yazdım" ın hikayesini "Hikayesi acı bir olay, gencecik bir kız yaklaşık 6 yaşından 15 yaşına kadar tacize uğruyor. Küçük yaşlarda bunu durumu fark edemiyor algılamaya ancak ilerleyen dönemde bu durumu fark ederek algılamaya başlıyor. Ve oturduğu sitedeki küçük taşlara kalem ile yaşadıklarını yazıyor, anlatıyor" diyerek anlattı.

T24'te Ayşen Güven’e konuk olan Cenk Erdoğan, müzik hayatını, Türkiye'de müzik sektöründe yaşanan gelişmeleri ve ilk yaylı tambur albümü olan son çalışması “Aranağme”yi anlattı. Kurduğu plak şirketi Undo Records’taki çalışmalarını da anlatan müzisyen gitarı elinden bırakıp tamburu nasıl aldığından, enstrümantal müziğin taşlı yollarından bahsetti. Üretkenliğiyle tanınan Ceylan Ertem’den Kenan Doğulu’ya, Sezen Aksu’dan Mehmet İkiz’le projesine kadar bu dönemin müzik tarihindeki önemli pek çok çalışmada rolü olan Cenk Erdoğan bunların yanı sıra film, dizi ve tiyatro oyunu müziklerinden de söz etti. Yurtdışında kendi çalışmalarıyla uzun turnelere çıkan müzisyen, sosyal hayatının olup olmadığının sorusunu da yanıtladı.

"Türk müziğinin makamsal değerlerini bozmadan batılı bir şekilde kendimi anlatabileceğimi düşündüm"

"Türk müzik camiasından sen kalk batı eğitimi almış adam yaylı tambur ile albüm yap. Bir gitarist olarak gitarla 25 yıllık bir dostluğum var. Bunun yanında piyano, perküsyon ile de ilgilendim. Bunların hepsi vuruşları olan sazlar, enstrümanlar. Yaylı ve nefesli enstrümanların insanla daha farklı bir iletişim kurduğunu düşünüyorum. Bundan 10 sene önce yeni bir enstrüman öğrenmeye kararı vermiştim.

Başka bir dünyadan bir şey öğreneyim dedim. Bu karar beni yaylı tambur çalmaya kadar itti. Bu enstrümanda Türk müziğinin makamsal değerlerini bozmadan batılı bir şekilde kendimi anlatabileceğimi düşündüm. Ve bütün besteleri piyano üzerinden yaparak, bestelerin yaylı tambura uygulanabilirliğine baktım. Sonunda kendime ait bir müzik ürettim. Artık benim için önemli ve bana ait bir saz diyebilirim. Ve maalesef yaylı tambura özel olarak yazılmış ilk albüm. 'Aranağme' şu an çok güzel gidiyor insanlar dinliyor ve paylaşıyor. Bu sebeple yaptığım albümden ve çalışmamdan çok memnunum."

"Taşa Yazdım' bu albümde benim için en özel parça"

Müzisyen Cenk Erdoğan sanatçının üzerine düşen göreve değinerek, albümdeki en özel parçam dediği "taşa yazdım" şarkısının hikayesini anlattı.

"Hikayesi acı bir olay, gencecik bir kız yaklaşık 6 yaşından 15 yaşına kadar tacize uğruyor. Küçük yaşlarda bunu durumu fark edemiyor algılamaya ancak ilerleyen dönemde bu durumu fark ederek algılamaya başlıyor. Ve oturduğu sitedeki küçük taşlara kalem ile yaşadıklarını yazıyor, anlatıyor. Aynı sitede oturan bir anne de taşları bularak okuyor ve durumu fark ediyor.

Taşları bulan kişi hikayeyi tamamlıyor. O anne çocuğun ve tacizcinin kim olduğunu ortaya çıkarıyor. Olayın sonunda tacizci tutuklanıyor. Bu olay geçtiğimiz aylarda yaşandı. Ben bu şarkıyı yazarken bir insan ne kadar çaresiz kalır ve kimseye anlatamaz, ve bütün derdini taşa yazar. Bu çok acayip bir durum. Bu bir başarı o kız çocuğu için bir başarı bir şekilde oradan çıkmış. Bu bir zeka pırıltısı. En karanlık noktada makul bir çıkış yolu bilen bir çocuk. Bu parça bu albümde benim için en özel parça."

"Bütün mesleklerde birinin size şans vermesi gerekiyor ama biz yatırım yapmaktan aşırı korkan bir milletiz"

"Undo Records kendim için kurduğum ve albümlerimi yaptığım bir firma. Aynı zamanda gitar ağırlıklı albümleri yayınlamak için de kurduğum bir oluşum. Gitar bestesine sahip kişilerin gelip stüdyo da kayıt yaptığı ve albümlerin yaptığımız bir yer. Tamamen genç yeteneklere genç gitarcılara yardım etmek için kurduğum bir yer.

Önümüzde bir kaç tane prodüktörlüğünü yaptığım, prodüksiyonunu üstlendiğim çalışma var. İşin çalma kısmı zor bir kısım. Bütün mesleklerde birinin size şans vermesi gerekiyor. Müzisyenin kendini gösterebileceği yer sahne. O sahneye çıktığın yerde ki insanlar seni dinlemeye görmeye , seni tanımaya başladıklarında itibaren sen kendi müziğini yazıp paylaşmaya başlarsan insanlar salt seni dinlemeye gelmeye başlıyorlar. Ama bu bir süreç ortalama buna 10 yıl vermek gerekiyor. Biz Türkiye'de yatırım yapmaktan çok korkan bir milletiz. Bundan aşırı korkuyoruz. Halbuki bu yatırımın geri döneceğini biliyor olmamız lazım. Ancak yaptığımız müzik samimi, içten ve doğruysa seyirciye gidebilecek sizi bir yere taşıyabilecek bir müzikse. Dolayısıyla bu yola baş koyanlar bunu bilmeliler."

Müzik üzerinde kara gölgeler gezse de yasaklarla sınansa da mutlaka müziğe sığınan sanatçıyla Akustik24’ü izledikten sonra mutlaka “Aranağme” dinlemeyi öneriyoruz. Sözlerini size yazdıracak bu enstrümantal çalışma işte şöyle yaylı tanbura itibarını iade ediyor:

https://open.spotify.com/album/0tl6pfLv79woc4Oup6lPzA