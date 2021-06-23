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Müzik yasağına karşı vatandaşlardan yürüyüş: Doğaya, sanata, insanlığa özgürlük!

23 Haziran 2021 12:23

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kusura bakmasınlar, kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok" diyerek duyurduğu 00.00'dan sonra müzik yasağını protesto eden vatandaşlar  İstanbul Şişli'de yürüyüş düzenledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde pandemi yasaklarının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağını açıkladığı konuşmasında "Müzik yasağını saat 00:00'a çekiyoruz; kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" dedi. 

Erdoğan'ın bu konuşmasının ardından dört bir yandan itirazlar yükselirken, vatandaşlar Şişli'de yürüyüş düzenleyerek "Doğaya, sanata, insanlığa özgürlük!" sloganları attı.

Evrensel’e konuşan Emek Partisi Şişli İlçe Başkanı Alişan Doğan şunları söyledi:

“Hükümet pandemiyi, yaşam tarzına müdahale etmek için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Müzikten rahatsız olduklarını dile getiriyorlar. Bizler müzikten değil bu baskı ve yasak politikalarından rahatsızız. Bu sermaye-mafya-yolsuzluk düzeninden rahatsızız. Müzikten, tiyatrodan, sanattan rahatsız olanlara halk cevabı sokakta verecek. Tüm Şişlilileri bu yasakçı zihniyete karşı sokağa çıkmaya; sanata, müziğe sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

TIKLAYIN - Erdoğan: Müzik yasağını saat 00:00'a çekiyoruz; kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok
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