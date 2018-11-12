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Musul'da IŞİD'in insanları atarak idam ettiği binanın önünde konser verildi

12 Kasım 2018 18:50

Musul Media Platform'unun drone ile çekip hazırladığı konser videosu internette gündem oldu. IŞİD'in 2014 yılında işgal ettiği Musul 3 yıl süren mücadelenin ardından Temmuz 2017'de IŞİD'den temizlenmişti. Irak Ordusu ve ona destek veren IŞİD karşıtı unsurların işgalden kurtardığı Musul yıkık binalardan oluşan bir şehre dönüşmüş, savaşın izleri her sokakta görülür olmuştu. Geçtiğimiz hafta uzun bir aradan sonra savaşın ve işgalin izlerini kapatmaya çalışan Musul'da patlayıcı yüklü bir araçla bir lokantaya düzenlenen, 4 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı terör saldırısı Musul halkına IŞİD'in işgal günlerini hatırlattı. Musul bu terör saldırısıyla sarsılsa da savaşın ve işgalin yaralarını sarmaya devam ediyor. Musul'da IŞİD tarafından idamların gerçekleştirildiği 6 katlı bir binanın önünde düzenlenen konser de müzik ile savaşın ve işgalin izlerini silmek için gösterilen çabalardan biri. Kaynak: (Medyascope)

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