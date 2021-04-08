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Mustafa Yeneroğlu: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Anayasa'ya aykırı

"Reddedilen teklif 1 yıl içinde tekrar oylanamaz"

08 Nisan 2021 08:32

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu,  geçen hafta muhalefet partilerinin oyları ile reddedilen, TBMM Başkanlığı kararı ile yeniden görüşülmesi oylandıktan sonra kabul edilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi. 

Meclis'te geçen günlerde reddedilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifinin Genel Kurul'da reddedildiğini, Meclis İç Tüzüğü'ne göre ise reddedilen bir teklifin 1 yıl içinde tekrar oylanamayacağını ifade eden Yeneroğlu, "Geçen hafta güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifi Meclis'te oylandı. İktidar partisi milletvekilleri Genel Kurul'da değildi ve teklif reddedildi. Meclis'te reddedilen kanun teklifleri Meclis İç Tüzüğü'ne göre aradan 1 yıl geçmedikçe yeniden görüşülemez. Ancak maalesef Anayasa ve iç tüzük hiçe sayılarak oylama tekrarlattırıldı ve hukuka aykırı biçimde kanunlaştırıldı" diye konuştu. 

Kanunun içerik yönünden de sorunları bulunduğunu ifade eden Yeneroğlu, "Biz DEVA Partisi olarak memuriyete girişte güvenlik soruşturmasını zorunlu buluyor ve destekliyoruz. Ancak sınırların belli olması gerekir. Çünkü sınırları çizilmemiş soruşturmalar fişlemeye yol açacaktır. İktidarın kanununda ise güvenlik soruşturmasında istihbarat tarafından soruşturma yapılacaktır. Ancak açıkça kimlere yapılacağı belirtilmemiştir. Tarafsız olması gereken cumhurbaşkanına tek başına karar yetkisi verilmiştir. Sıradan memur alımlarında bile partizanlığın hakim olduğu bir düzen oluşturulabilecektir. Bu yüzden hem usulden hem esastan bu kanun Anayasa'ya aykırıdır" dedi. 

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