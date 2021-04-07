Güvenlik soruşturması teklifinde değişiklik: Öğretmenler soruşturma kapsamına alındı

Ayşe Sayın

BBC Türkçe

TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta yeniden oylanarak, görüşmesine devam edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasa Teklifi'nin bazı maddelerinde, AKP ve MHP'nin verdiği önergelerle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, öğretmenler de güvenlik soruşturması yapılacak kamu görevlileri kapsamına alındı. Kişinin birinci derece kan bağı olan akrabaları ve "sıhri hısımları" yani eşinin anne ve babası ise güvenlik soruşturması kapsamından çıkarıldı.

İlk kez kamuda görev yapacak ya da yeniden dönüş yapacak personel için güvenlik soruştuması ve arşiv araştırması yapılmasını düzenleyen yasa teklifinin görüşmelerine, maddeleri üzerindeki görüşmelerle devam edildi.

İlk 7 maddesi kabul edilen yasa teklifinde AKP ve MHP önergeleriyle bazı değişiklikler yapıldı.

Öğretmenlere 'güvenlik soruşturması' zorunluluğu

Teklifin ilk halinde "arşiv araştırması" kapsamında olan öğretmenler; Milli Savunma Bakanlığı, istihbarat teşkilatları, Genelkurmay Başkanlığı personeli için zorunlu tutulan "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması"nın birlikte yapılacağı personel kapsamına alındı.

Kabul edilen bir başka önergeyle ise kişinin eşi ile birinci derece "kan ve sıhri hısımları" güvenlik soruşturması kapsamından çıkarıldı. Bu duruma göre kişilerin eşinin yanısıra, anne-baba ve çocukları ile eşinin anne babası güvenlik soruşturması kapsamında soruşturulamayacak.

Değerlendirme Komisyonu genişledi

Teklifin 7. maddesinde yapılan değişiklikle de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile elde edilecek verilerin değerlendirilececeği "Değerlendirme Komisyonu"nun üye sayısı 3'ten 5'e çıkarıldı.

Komisyon'da kimlerin yer alacağı da ayrıntılı olarak düzenlendi.

Değişiklikle ayrıca, "milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz" birim, proje, tesis ve hizmetlerde istihdam edilecekler hakkındaki değerlendirmenin, ilgili bakanlık ya da kamu kurumları bünyesindeki değerlendirme komisyonunca yapılacağı hükme bağlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta muhalefet partilerinin milletvekillerinin oylarıyla reddedilen kanun teklifinin maddelerine geçilmesine ilişkin oylama, AKP'nin oylamanın içtüzüğe aykırı yapıldığı yönündeki itirazı üzerine yenilenmişti.

AKP grubunun neredeyse tam kadro hazır olduğu Genel Kurul'da, oylamanın yenilenmesine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi AKP ve MHP oylarıyla kabul edilmişti.

Ardından yapılan oylamayla da teklifin maddelerine geçilmişti.

Muhalefet neden tepkili?

Muhalefet partileri CHP, HDP ve İYİ Parti ise oylama sırasında birleşim sırasında görev alan başkanlık divanının iki katip üye ve bir başkanvekilinden oluştuğunu, oylama sırasında iki katip üyeden de itiraz gelmediğini, itirazın birleşimi yöneten Başkanvekili Haydar Akar'ın "Kabul edilmemiştir" şeklinde oylama sonucunu ilan etmesinden sonra yapıldığını, teklifin reddedildiğini ve bir yıl süreyle aynı konuda teklif verilemeyeceği görüşünü dile getirmişlerdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise oylamanın yenilenmesine yönelik "Bu Meclis'e darbedir" yorumları için, "Tamamen cahilce, manipülatif değerlendirmeler" demişti.

Başkanlık Divanı'nın oylamada önemli bir yanlışlık yapıldığına dair karar aldığını belirten Şentop, "Yapılanın yanlış olduğu yönündeki ifadelerin bütünü cehalet mahsulü ifadelerdir. Meclis Başkanı'nın Genel Kurul'un işleyişiyle ilgili tek ve kendisine mahsus yetkisi vardır" diye konuşmuştu.