Mustafa Sarıgül esnafı sarstı!

Son dönemde artan gıda fiyatlarına isyan ederek tüp, ayçiçek yağı gibi ürünleri tokatladığı videolarla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu defa kasap bir esnafı sarstı.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ekonomik krize sosyal medya hesabından yayınladığı videolar ile e tepkisini gösteriyor. Sık sık önündeki masa ve eşyaları tokatlaması ile gündem olan Sarıgül, ziyaret ettiği kasap esnafının omzuna sert bir şekilde vurduğu video sosyal medyada viral oldu. Sarıgül, omzuna vurduğu esnafa "Bu heyecanı sende görüyorum" dedi.

Hatıra parası olarak 50 lira bıraktı

Sarıgül, ziyarette esnafa hatıra parası olarak 50 lira bıraktı ve "Başkanım bana gelmişti şu tarihte. Ve bununla inşallah başbakanlığa geleceksin. Ama sana tavsiyem şu evlat, üç tane güç var. Siyasi güç, ekonomik güç ve toplumsal çevre gücü. Siyasi gücün yoksa ne uzar ne kısalırsın. Çok yakışıklısınız, dirayetlisin, iyi de bir insansın ama gir bir partiye mücadeleni ver ve çok yükselebilirsin. Evet diyeceksin ki ben burada esnafım, esnaflığa devam ediyorum ama onun dışında buraları yönetmek istiyorum. Gelecekte Ayaş'ın belediye başkanı sen olabilirsin" diye konuştu.

Ardından esnafın omzuna sert bir şekilde vuran Sarıgül, "Bu heyecanı sende görüyorum" ifadesini kullandı.

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