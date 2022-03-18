Sarıgül: Gençlerimiz ilk evlendikleri zaman vergi almayalım ve bir buzdolabı alabilsinler

TikTok uygulamasında çektiği videolarla gündem olan Sarıgül, girdiği beyaz eşya mağazasında gençlerin ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirterek, “Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor. Ama asgari ücretle çalışıyorlar. Bir buzdolabı, bir fırın, bir çamaşır makinesi 25-30 bin lira arasında. Bu gençlerimiz ilk evlendikleri zaman bunlardan vergi almayalım ve bir buzdolabını alsınlar Allah’ını seversen ya" dedi.