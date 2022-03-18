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Sarıgül: Gençlerimiz ilk evlendikleri zaman vergi almayalım ve bir buzdolabı alabilsinler

“Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor''

18 Mart 2022 20:44

TDP lideri Mustafa Sarıgül, beyaz eşya mağazasında çektiği bir videoda, "Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor. Bu gençlerimiz ilk evlendikleri zaman bunlardan vergi almayalım ve bir buzdolabını alsınlar Allah’ını seversen ya" diyerek fiyatlara tepki gösterdi ve bir buzdolabının kapağını çarptı.
 
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bu sefer bir beyaz eşya mağazasına gitti.
 
TikTok uygulamasında çektiği videolarla gündem olan Sarıgül, girdiği beyaz eşya mağazasında gençlerin ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirterek, “Gençlerimiz evlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor. Ama asgari ücretle çalışıyorlar. Bir buzdolabı, bir fırın, bir çamaşır makinesi 25-30 bin lira arasında. Bu gençlerimiz ilk evlendikleri zaman bunlardan vergi almayalım ve bir buzdolabını alsınlar Allah’ını seversen ya" dedi. 
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