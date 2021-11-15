Mustafa Sarıgül, canlı yayında sorulan soruya sinirlendi, masaya vurdu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında daha önce kendisinin dile getirdiği "ABD Başkanı Biden'den para alan muhalefet partisi" iddiası sorulunca sinirlendi.

Beyaz TV'de Melissa Bağcı'nın hazırlayıp sunduğu Akılda Kalsın programına konuk olan Sarıgül, "ABD Başkanı Biden'den para alan muhalefet partisi var iddiasında bulundunuz, bu parti kim?" sorusuna sinirlendi. Sarıgül, soruya, masaya vurarak "ABD Başkanı Biden bir açıklama yaptı. İktidarın değişmesi için muhalefet partilerine destek vermek lazım. Kusura bakmayın bunu Erzincanlı Sarıgül söylemedi. Bunu söyleyen ABD Başkanı. Siz ABD başkanından hesap sormuyorsunuz, benden hesap soruyorsunuz" şeklinde tepki gösterdi.

Sarıgül, sözlerinin devamında "Burada yapılması gereken, muhalefet partilerine çağrıda bulunularak, ‘Bu ABD kimi işaret ettiyse lütfen söylesin’ denilmesi lazım. Ama TDP, Amerika'dan hesap soracak. Biz ABD'den para alan bir parti değiliz, hangi parti destek alıyorsa çıksın söylesin" diye konuştu.