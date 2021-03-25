Gazeteci Mustafa Hoş Babıali TV'nin son yayınında konuştu: Bu ülkeyi seven birileri varsa kazandığı parayla bağımsız medyayı desteklemeli

Yayın hayatına Youtube kanalı olarak başlayan Babıali TV kapandı. Kanalın kurucularından gazeteci Mustafa Hoş, kanalın kapanmasıyla ilgili konuştuğu son yayında bağımsız medyanın önemine dikkat çekti.

Babıali TV'nin son programında kanalın fon alamadığı için yayın hayatına son vermek zorunda kaldığını söyleyen Mustafa Hoş, "Bağımsız medyanın ayakta kalması zor. Her taraftan boğuyorlar, iktidar da boğuyor, muhalefet de. Benim için, 'Lüzumundan fazla gazetecilik yapıyor' diyenlere bu laflarını yedireceğim. Kimsenin yanına kâr kalmayacak. Bu alçak medya düzeninin yıkılması lazım" dedi.

Konuşmasında bağımsız gazetecilikle yetişmiş gazetecilik arasında bağ olduğuna vurgu yapan Hoş, "Bu ülkeyi seven birileri varsa kazandığı parayla bağımsız medyayı desteklemelidir, bağımsız medya olmadığında yetişmiş gazeteci çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin çalışabilecekleri yerlerin azaldığını da vurgulayan Hoş "Bir sürü yetenekli genç gazeteci arkadaşımız var, hepsi ya başka iş yapmak zorunda kalıyor ya yurtdışına gidiyorlar ya da aç susuz yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu çocukların yetişebileceği ortam yaratmamız gerekiyor" diye konuştu.

Televizyonlara sürekli aynı kişilerin çıkarıldığına atıfta bulunan Hoş konuşmasına şöyle devam etti:

"Her dönem güç kimse onun yalanını söylemiş insanlar her yerde, muhalif medya diye kendini tanımlayanlarda da onlar var. Onların yerine bir sürü yeni genç gazeteci arkadaşımın olması ve bir gazetecilik ortamında yetişmesi lazım."

Genç gazetecilerin yetişemediği için bilmeden de olsa yanlış da yaptıklarını vurgulayan Hoş "Gazetecilik duygusunu zedeliyorlar ama bilmedikleri için. O insanların yetişmesi lazım bizden aldıkları bayrağı onlar taşıyacak" dedi.

Ne olmuştu?

Gazeteci Mustafa Hoş, Babıali TV'nin yayınına son verdiklerini duyurmuştu. Hoş, bağımsız kalmanın bedelinin ağır olduğunu söylemişti.

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