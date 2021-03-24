Gazeteci Mustafa Hoş: Babıali TV'nin yayınına son veriyoruz; çok emek verdik çok uğraştık ama yolun sonu geldi

Gazeteci Mustafa Hoş, Babıali TV'nin yayınına son verdiklerini duyurdu. Hoş, bağımsız kalmanın bedelinin ağır olduğunu ifade etti.

Hoş'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Zor bir gün benim için. çünkü @babialitv ’nin yayınına son veriyoruz. çok emek verdik, çok uğraştık ama yolun sonu geldi. amacımız partileşen medya ortamında ana akım medya yolunda bir tuğla döşemekti. iktidarın zehirlediği bir medya var. bu zehir muhalafete de sıçramış durumda. Herkes kendi yandaşını yaratmaya çalışıyor. gerçek yerine herkes kendi kurgusunun manipülasyonunu istiyor."

"Bağımsız kalmanın bedeli ağır"

Hoş, şöyle devam etti:

"Bağımsız kalmanın bedeli ağır. Bu yüzden Babıali TV bağımsız kalmak için yayınına son veriyor. Babıalitv’nin kuruluşundan beri maddi manevi arkasında duran melek ve insan yatırımcısı @UysalAv teşekkür ediyorum. Bir maniniz yoksa bu akşam 21.00’de @babialitv' de neden kapanıyoruz ve bundan sonra ne olacak onları konuşuruz. babıali tv’yi izleyen ve destek olan herkese teşekkürler. belki bir gün yeniden başlarız. kim bilir... iyi ki varsınız.."