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Müslüm Gürses, vefatının 8. yılında mezarı başında anıldı

Gürses'in mezarı başına akın eden sevenleri, lokma dağıttı

03 Mart 2021 19:02

Arabesk müziğin temsilcilerinden olan ve sevenleri tarafından 'Müslüm Baba' olarak anılan, 3 Mart 2013 yılında yaşamını yitiren sanatçı Müslüm Gürses, bugün ölümünün 8. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Gürses'in mezarı başına akın eden sevenleri, lokma dağıttı.

Gürses için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'na saatler öncesinden gelen hayranları, merhum sanatçıya dua etti.

Hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabrinin başından ayrılmadı. Sevenleri Gürses'in mezarının başında hatıra fotoğrafı çektirmek için ayrıca kuyruk oluşturdu. Sevenleri Gürses için mezarı başına anmaya gelenlere lokma dağıttı.

Sevenleri tarafından 'Müslüm Baba' olarak anılan Gürses, 59 yıllık hayatına onlarca şarkı ve albüm sığdırdı. 

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