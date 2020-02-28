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Ne Oluyor?

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya

Özuğurlu, İdlib'deki saldırıyı ve saldırı sonrası Rusya-Türkiye ilişkilerini Şirin Payzın'a yorumladı

28 Şubat 2020 18:34

Gazeteci Musa Özuğurlu, İdlib'deki saldırıyla Rusya'nın, Türkiye'ye 'gerektiğinde güç kullanabileceği' mesajı vermek istediğini söyledi.

İdlib'deki saldırı sonrası Moskova tarafından yapılan açıklamaların Rusya'nın bugüne kadarki tavrıyla çelişmediğini belirten Özuğurlu, Rusya'nın Türkiye'yi Suriye konusunda istediği çizgiye getirmeye çalıştığını söyledi. Özuğurlu'nun değerlendirmesine göre "Türkiye’nin Suriye’deki tek muhattabı artık Rusya." 

Gazeteci Musa Özuğurlu, İdlib'deki saldırı sonrası gelişmeleri ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin yönünü Şirin Payzın'la Ne Oluyor'da yorumladı. 

İdlib'de yaşanan saldırının Rusya'nın bilgisi olmadan gerçekleşmeyeceğini söyleyen Özuğurlu, buna rağmen Moskova'nın saldırının kendi izniyle gerçekleştiğini kabul etmeyeceğini söyledi. Moskova ve Ankara'nın diplomasi kapılarını açık bırakmak istediğini dile getiren Özuğurlu, iki tarafın da Suriye ordusunu işaret eden açıklamalarını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Rusya'nın 'saldırının bizimle alakası yok' minvalinde açıklamaları iki tarafın da birbirine karşı kullandığı maskelerden kaynaklanıyor. Yapılan açıklamalar bir yandan da Türkiye'ye diploması kapısını açık bırakarak Türkiye'yi istediği politikaya çekmek istemesi olarak yorumlanabilir."

"Rusya hiçbir zaman saldırıyı kendisinin yaptığını söylemeyecek, Türkiye'de bunun böyle olduğunu kabul etmeyecek. Çünkü Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü ilişkiye de uygun bir tavır bu. İkisinin de karşı karşıya gelmemek için bir günah keçisi ilan etmesi gerekecek,  ki zaten Türkiye, Suriye'yi suçlarken, Rusya da 'ben yapmadım' diyor. İki ülke de karşı karşıya gelebilecekleri bir senaryodan uzak duruyor"

"Türkiye, NATO'yu Suriye'ye sokamaz. Çünkü, NATO anlaşmasının 5. maddesi 'Herhangi bir NATO ülkesine yapılan saldırı bütün NATO ülkelerine yapılmış kabul edilir" diyor.  Ama buradaki saldırı Türkiye topraklarına yapılmış bir saldırı değil. Bu nedenle NATO müdahalede bulunamaz."

"Suriye Uzlaşma Bakanlığı, 'eline silah almış olsa da yönetime karşı savaşanlarla anlaşabiliriz ama  Suriye dışından gelen ya da Suriye dışından desteklenen örgütlerin mensupları ile anlaşamayız bunlar terörist' diye bir ayrım yaptı. Rusya Türkiye'nin de böyle bir ayrıma gitmesini istiyor. Zaten Soçi Mutabakatı'nın da en açık maddelerinden birisiydi bu."

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