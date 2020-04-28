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Murat Övüç'ten Süleyman Soylu'ya teşekkür

28 Nisan 2020 12:39

Yaptığı paylaşımda kolonya dağıttığı Esenyurt Polis Merkezi'nde bir polisin kendisine 'iğreçsin' dediğini söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, yaptığı yeni bir paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Esenyurt Kaymakamı'na teşekkür etti.

Övüç paylaşımında "Sağ olsunlar öncelikle İçişleri Bakanım sayın Süleyman Soylu’ya, Esenyurt Kaymakamı'na çok teşekkür ediyorum. Bütün müdürlerime, Emniyet Müdürlerime çok teşekkür ediyorum. Telefonum susmadı. bütün emniyet mensuplarımı çok seviyorum. Bir tane çürük elma olabilir. Onu da artık kabul edeceğiz. Sağlık olsun” dedi.

Övüç şunları söyledi; 

“Esenyurt’ta olumsuz bir olay yaşadım ama sağ olsunlar İçişleri Bakanım sayın Süleyman Soylu’ya, Esenyurt Kaymakamı'na çok teşekkür ediyorum. Bütün müdürlerime, Emniyet Müdürlerime çok teşekkür ediyorum. Telefonum susmadı. Allah bin kere razı olsun. Aynen durmayacağım yola devam edeceğim. Bütün polis kardeşlerimi, bütün emniyet mensuplarımı çok seviyorum. Bir tane çürük elma olabilir. Onu da artık kabul edeceğiz. Sağlık olsun”

Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde yeni tip Koronavirüs günlerinde polislere yardım amaçlı Esenyurt Polis Merkezi'ne giderek kolonya dağıttığını söylemişti. Övünç paylaşımında bir polisin kendisine 'iğrençsin' dediğini belirtmişti. 

 

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