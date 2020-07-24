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Murat Karayalçın: CHP’nin sol kimliği merkez sağ ile birlikteliğe engel değil

Murat Karayalçın, Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı

24 Temmuz 2020 15:26

Murat Karayalçın, kendisinin de imzacıları arasında yer aldığı 101 aydının iktidara, muhalefete ve gençlere yaptığı çağrı bildirisinin bir durum tespiti olduğunu ifade etti. CHP'nin eskiden  "istediğimiz yere gidemiyoruz, onun için sağdan siyasetçiler alalım oyumuzu artıralım" gibi yaklaşımları olduğunu söyleyen Karayalçın, Türkiye siyasetinin Cumhurbaşkanlığı sistemi ve ittifaklar nedeniyle yeni bir biçime girdiğini belirterek, "Burada CHP'nin kendi sol ve cumhuriyetçi kimliğini belirgin bir biçimde öne çıkarması gerekmektedir. Bunun öne çıkması CHP'nin merkez sağ partilerle bir birlktelik inşa etmesinin önünde bir engel değildir. Tersine siyasetin o alanının gerçek yönüyle doldurulması o birlikteliği daha da güçlü kılacaktır" diye konuştu. 

CHP'de kongre öncesi son durum... İktidara, muhalefete ve gençlere çağrı yapan 'Aksaçlılar'ın' ortak kaygısı...'101 Aksaçlı' bildirisinde de imzası bulunan Murat Karayalçın, Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı.

 Aksaçlılar bildirisinin içeriği için "Türkiye yeni bir dönemece doğru yaklaşmakta en geç 2023 yılında bir Cumhrbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapılacak. Bu süreçte iktidar partisinin, muhalefetin ve tüm yurttaşların yapması gerekenleri söyledik" diyen Karayalçın, "2023'e kadar herkesin içinde yer aldığı bir demokrasi birlikteliği oluşturulmalı" dedi. 

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