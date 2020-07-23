Cihangir İslam: Muhalefet olarak bir araya gelip Türkiye'yi toplumsal bir sözleşmeye çağırmamız lazım

İstanbul bağımsız Milletvekili Cihangir İslam, kendisinin de imzacıları arasında bulunduğu 101 aydın tarafından imzalanan ‘Aksaçlılar’ bildirisinin muhalefet ve iktidara bir uyarı, gençlere ise geleceğe ilişkin kaygılarına yönelik sesini yükseltme çağrısı olduğunu söyledi. “ Muhalefet olarak bir araya gelip Türkiye'yi toplumsal bir sözleşmeye çağırmamız lazım” diyen İslam, iktidarın söze değer vermediğini ve Türkiye’nin geleceğinin siyasetinin muhalfeten çıkacağına inandığını söyleyerek, mevcut muhalefetin pro-aktif olması gerektiğini dile getirdi.

Farklı çizgi ve gelenekten “101 Aksaçlı”, iktidara, muhalefete ve gençlere seslendi. Peki ne diyorlar? Neden bir araya geldiler? Niçin uyarıyorlar? İstanbul bağımsız Milletvekili Cihangir İslam, T24 yazarı Murat Sabuncu'ya anlattı

Toplumsal taleplerin daha fazla dile getirilmesi gerektiğini söyleyen İslam, topluma öncülük edecek kişi veya kurumların demode bir öncülükten de uzak durması gerektiğini belirtti.

Hükümetin Ayasofya kararını da eleştiren İslam, Ayasofya’ya gitmeyeceğini söyleyerek “Genç işsizlik, dış borç, borç faizleri, reel siyasetten konuşmalıyız. Bu ayıpların üstünü örtmek için büyük bir örtü lazımdı, Ayasofya bunun için kullanıldı” diye konuştu.

Önerdiği ‘toplumsal sözleşmenin’ hukukun zoruyla değil, gönüllü olarak sahip çıkılacak bir kurallar bütünü olması gerektiğini dile getiren İslam, “Herkesin hayatının, geçiminin garanti altında olduğu bir sözleşmeden bahsediyorum. Kamunun halkın mutluluğunu önde tutan bir siyaset anlayışı olmalı. Gerekirse 80-100 kişilik bir aday kadro dolaşmalı ortalarda. Halk ne yapılacağını, kimlerle yapılacağını merak eder. Bir çatı altında uzun dönemli bir siyasi planın ortaya çıkacağını düşünüyorum” dedi.

Türkiye’deki solun “topluma hedef göstermek” gibi bir komlpeksi olduğunu ve bundan vazgeçilmesi gerektiğini savunan İslam, “Türkiye hepimizin ülkesidir ve Türkiye’nin iyi bir noktaya gelmesini istemek önemlidir. Belki dünyanın en zengin ülkesi olmayabiliriz ama dünyanın en adil ve hukukun en iyi işlediği ülke olmamamız için hiçbir neden yok. Bunun masrafı da yoktur. Sadece zihinlerimiz, uygulamamız ve çabamızla alakalı bir şeydir” diye konuştu.