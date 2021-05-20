Murat Boz'un şampiyonluk kutlamalarında zor anları: Playback yaparken bir anda ses kesildi

Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alan Murat Boz, playback yaparak şarkısını söylerken bir anda ses kesildi.

Hem lig şampiyonluğunu; hem de Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş, Vodafone Park’ta gerçekleştirilen törenle kupasını kaldırdı.

Törende Mustafa Sandal, Murat Boz, Hayko Cepkin, Eypio, Ömür Gedik, Aynur Aydın, Reynmen ve Gökhan Tepe sahne aldı. Murat Boz’un sahne aldığı sırada beklenmedik bir olay gerçekleşti. Murat Boz, playback yaparak şarkısını söylerken bir anda sesin kesildi. Boz, şarkısına devam etmek istedi ancak; orkestra olmadığı için ne yapacağını bilemedi.

Yanlış anons

Ayrıca Boz, sahneye çıkarken adı da yanlış anons edildi. Mustafa Sandal olarak anons edilen şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Top oynarım. İyi de bir Mustafa Sandal’ımdır” ifadelerini kullanarak durumu ti’ye aldı.