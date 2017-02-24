Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundakçısı ikinci kez adliyede

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şüpheli Mehmet Ali Aligül tekrar adliyeye sevk edildi.
Tutuklama talebiyle dün sevk edildiği mahkemeden serbest bırakılan Aligül hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Akşam saatlerinde tekrar gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet Ali Aligül, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılan şüpheli Mehmet Ali Aligül, “Olayın evet hayır referandumuyla bir alakası yok. Olay tamamen Müjdat Gezen’in saygısızlığı ile alakalı’ dedi.