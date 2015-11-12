Muhteşem Yüzyıl Kösem ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin 1. bölümü bugün akşam Star TV'de izleyicisiyle buluşacak. Hanedanın ve devletin en kilit noktalarında tam kırk yıl bulunan Kösem’in aşkla, kanla, güç savaşlarıyla, büyük zaferler ve ağır yenilgilerle geçen hayatı ekranlara gelecek. Merakla beklenen dizinin kadrosunda şu isimler yer alıyor: Anastasia Tsilimpiou, Hülya Avşar, Ekin Koç, Mete Horozoğlu, Aslıhan Gürbüz, Kadir Doğulu, Mehmet Kurtuluş, Berk Cankat, Erkan Kolçak Köstendil, Tülin Özen, Gülcan Arslan, Nadir Sarıbacak ve Esra Dermancıoğlu.