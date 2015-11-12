T24 LogoT24 Logo
Videoröportaj

Muhteşem Yüzyıl Kösem ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor

12 Kasım 2015 10:35

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin 1. bölümü bugün akşam Star TV'de izleyicisiyle buluşacak. Hanedanın ve devletin en kilit noktalarında tam kırk yıl bulunan Kösem’in aşkla, kanla, güç savaşlarıyla, büyük zaferler ve ağır yenilgilerle geçen hayatı ekranlara gelecek. Merakla beklenen dizinin kadrosunda şu isimler yer alıyor: Anastasia Tsilimpiou, Hülya Avşar, Ekin Koç, Mete Horozoğlu, Aslıhan Gürbüz, Kadir Doğulu, Mehmet Kurtuluş, Berk Cankat, Erkan Kolçak Köstendil, Tülin Özen, Gülcan Arslan, Nadir Sarıbacak ve Esra Dermancıoğlu.

ETİKETLER

muhteşem yüzyıl kösemhülya avşaranastasiaekin koçmete horozoğlustar tvdizi

Diğer Videolar

85 yaşındaki kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ocak 2020

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa yakın tarih yeniden yazılır

AKP'li Başkan ilk iş olarak makam aracını ve odasını zırhla kaplatmış

Minibüs seyir hâlindeyken okey oynayan şoför tepki topladı

Putin ve Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler 12 yıl sonra yayınlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24