T24 LogoT24 Logo
Haberler

Muhtardan 9'uncu kez kırılan trafik aynasına çelik telli koruma

08 Aralık 2018 15:16

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde duvara monte edilen trafik aynasını, kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar yüzünden 9'uncu kez yenilemek zorunda kalan Muhtar Ali Kapısız, yeniden aynı sorunla karşılaşmamak için önlem aldı. Aynanın önüne çelik telli çerçeve astıran Muhtar Kapısız, "Aynayı bir nebze de olsa korumak için telli çerçeve yaptırdım" dedi. Merkez Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi 434'üncü Sokak'ta, kazaları önlemek ve sürücülerin görüş açısını genişletmek için duvara monte edilen trafik aynası, daha önce zarar verildiği için 8 kez değiştirildi. Bir süre önce kimliği belirsiz kişilerce yine kırılan ayna, 9'uncu kez yenilendi. Mahalle Muhtarı Ali Kapısız, saldırganların zarar vermemesi için aynanın önüne çelik telli çerçeve astırdı. Aynaya zarar verenlere tepki gösteren Muhtar Ali Kapısız, "Bu milli servet. Zarar verenlere sesleniyorum, hepsinden önemlisi de can kaybına sebep olursanız bunun vebalini ömür boyu çekersiniz. Sahip çıkalım, koruyalım" dedi.

ETİKETLER

muhtartrafik aynasıçelik telli korumakorumakayserikorumatrafikayna

Diğer Videolar

CHP Ankara Kongresi'nde cinsiyetçi söylem ortalığı karıştırdı; kürsüye pet şişe atıldı

Erdoğan'ın AKP'ye katılan yeni üyeyle yaptığı telefon konuşması salonda kahkahaya neden oldu

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı; neden özel hayata karışıyorsunuz?

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Erdoğan'ı eleştirdiğim için tehdit ediliyorum

Fotokapana takılan o görüntüler binlerce beğeni aldı

Taksim Meydanı'nda 'kavuşma durağı'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

"Ankara beni bulsun" diyen Mersinli Cihangir'i Ankara buldu...

Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener, dönemin MGK toplantısında ‘FETÖ ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24