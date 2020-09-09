Mühendisler Koronavirüse karşı 'akıllı maske' geliştirdi

Hollanda'da doktorlar ve mühendisler, kullanıcının sıcaklığını ve solunumunu izlemek için sensörler ve veriler kullanan bir "akıllı maske" geliştirdiklerini açıkladı. Akıllı maske, değiştirilme vakti geldiğinde kullanıcıyı uyarıyor.

Maske, Eindhoven kentindeki bağımsız bir araştırma ve geliştirme teknolojisi laboratuvarı olan Holst Merkezi tarafından geliştiriliyor. Araştırmacılar, hayati belirtileri izlemenin yanı sıra bir nem sensörü sayesinde maskenin düzgün çalışıp çalışmadığını gözlemleyebiliyor.