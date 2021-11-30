Muharrem İnce'nin yıllar önce katıldığı Siyaset Meydanı'ndaki görüntüleri gündem oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yıllar önce öğretmenliğe devam ettiği dönemde katıldığı Siyaset Meydanı'ndaki görüntüleri sosyal medyada tekrar dolaşıma girerek gündem oldu.

1997 yılında Ali Kırca’nın moderatörlüğünü üstlendiği Siyaset Meydanı programın " katılan o zamanın fizik öğretmeni Muharrem İnce, "Siyasetle tarikat ilişkisi" başlıklı programda Fethullah Gülen'e bağlı dershaneleri ve sınavlarda yapılan usulsüzlükleri eleştiriyor.

İnce, programda 'Fethullah Gülen'in dershaneleri var. Bu dershanelerde hazırlık kurslarında bu çocuklar yetiştiriliyor. Refah'a haksızlık yapılıyor. Merkez sağ içindeki bu tür örgütlenmeleri destekleyen onlar değil' diyor.