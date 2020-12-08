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Muharrem İnce'den 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

"Tabii ki istiyorum"

08 Aralık 2020 14:16

'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında Türkiye'yi dolaşan ve parti kurma hazırlığında olan  Muharrem İnce, Youtube'da gazeteci Fatih Portakal'ın kanalına konuk oldu. İnce programda cumhurbaşkanlığına tekrar aday olmak istediğini açıkladı. İnce "Tabii ki istiyorum. Kenarından döndük zaten. 51 gün değil 81 gün önce aday olsaydım bugün Cumhurbaşkanıydım" dedi. 

"Parti kuracağız. CHP'de demokrasi kalmamıştır artık. Partiyi ele geçirdiniz, koltuklarınıza oturdunuz, tüzüğü değiştirdiniz, partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım."

"Memleket Hareketi'ne yakışır bir isim olacak"

"Avrupa'daki pek çok partinin tüzüğünü inceliyor arkadaşlarımız. Üyelerin katılımını öngören, aidat ödeyen, iletişim kurulabilen, ekonomik farklı bir şey yapacağız. Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi'ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum."

"CHP ile neden ittifak yapmayalım? Memleketin geleceği için yaparız"

"Cumhur İttifakı'nda olmayacağım kesin. Biz yola çıkarken 50+1'i alacağız diye çıkıyoruz, ittifakla yola çıkılmaz. Seçim dönemi yaklaşınca duruma bakacağız ama asla Cumhur İttifakı'nda olmayacağız. CHP ile neden ittifak yapmayalım? Memleketin geleceği için yaparız neden yapmayalım."

İmamoğlu değerlendirmesi

"Sayın İmamoğlu başarılı bir belediye başkanı olursa önü açık. İktidar engellemeye çalışacak. Ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar İstanbul'un kaynakları yeterlidir diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi yerlerde olacaktır diye hissediyorum. Ekrem Bey arkadaşım, başarılı buluyorum.

Mansur Bey de işini yapıyor, gayet başarılı. Belediye başkanları iktidarın tüm zorlamalarına rağmen iyi işler yapıyorlar."

Erken seçim

"2023'e kalmayacağını kesin görüyorum ama ne zaman olur bilmiyorum. Daha erken olacak."

Cumhurbaşkanı adaylığı

"Bu böyle yarım kalmayacak" demiştim. İstiyorum. Kenarından döndük zaten. Eğer 1 ay daha erken olsaydı, 51 değil 81 gün önce aday olsaydım, CHP bazı hataları yapmasaydı bugün cumhurbaşkanıydım. Tekrar aday olmayı ben istiyorum tabi ki."

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