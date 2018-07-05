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Muharrem İnce: Ben bir yere gitmedim. Yeniden cumhurbaşkanı adayıyım

05 Temmuz 2018 14:52

Erzurum'da konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Ben bir yere gitmedim. Bu, birinci raunttu. Yeniden cumhurbaşkanı adayıyım” dedi. İnce, CHP Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinin ardından yürüyerek İYİ Parti İl Başkanlığına geçerken vatandaşlarla tokalaştı ve fotoğraf çektirdi. Burada gazetecilere açıklama yapan İnce, kendisini karşılamalarından ötürü İYİ Parti temsilcilerine teşekkür etti. İnce, "Erzurum'a gelince CHP'den sonra size de uğramak istedim. Çok naziksiniz, sağ olun kabul ettiniz. Geçmiş bir kampanyayı bitirdik ve önümüzdeki süreçte sizlere de başarılar diliyoruz. Önümüzde yerel seçimler var ve sizlerle görüşmek sohbet etmek istedik." diye konuştu. Ziyarette, İYİ Partili bir kişinin "Sizi Erdoğan'a rakip olarak görüyorduk ne oldu da bizim ülkemiz elimizden kaydı gitti" sorusuna İnce şu yanıtı verdi: "Birincisi ülke elimizden kayıp gitmedi onu düzeltelim, ülke hepimizin ülkesi. İkincisi, siyaset uzun nefesli bir iştir. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sonra olacağını kimse garanti edemez, bakarsın 2 sene sonra oluverir. Onun için hazırlıklı olmak lazım. Hepimizin cumhurbaşkanı olarak yola çıktık. CHP'nin adayıydım, tabi ki CHP''nin milletvekilleri oy birliğiyle beni aday gösterdiler ve 41 yıl sonra yüzde 30 barajını geçtik. Bunu başaracağız, hep birlikte başaracağız."

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