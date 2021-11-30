Muharrem İnce, 24 yıl sonra ortaya çıkan Siyaset Meydanı'ndaki görüntüleri hakkında konuştu: Yıllardır bu videonun peşindeydim

İnce Odatv'ye şunları anlattı:

"Bir gün dershanede oturuyorum iki çocuk sınav sonuç belgesini getirdi bana. Bakıyorum, 10 soru yapan 15 soru yapandan daha fazla puan almış. 'Bu olamaz bir hata var' dedim, sonra araştırdım. Sosyal ve din sorularının katsayısına baktım. 4 matematik sorusu yaptığınızda bir din dersi sorusuna denk geliyor. Acayip bir fark var arada bunu Türkiye'de ilk ben gündeme getirdim. O güne kadar katsayıları açıklamıyorlardı... Bu programdan sonra bakanlık soruşturma açtı bana 'sen fizik öğretmenisin böyle bir açıklama yapamazsın' diye."

Sanatçı Metin Akpınar ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz ile Siyaset Meydanı'nın galasında denk geldiklerini aktaran İnce, liselere geçiş sınavında katsayıların açıklanmasına sebep olan süreci şöyle ifade etti:

"Nevzat Ayaz, Milli Eğitim Bakanı'ydı. Bu Siyaset Meydanı'nın galası yapılıyordu. Vatandaş olarak beni de çağırdılar. Metin Akpınar, Ayaz ve ben aynı masadaydık. Akpınar'ın da katkılarıyla durumu anlattım konudan habersizdi. Sonra katsayılar açıklandı ve düzeltildi. Ve liselere geçiş sınavında katsayılar kamuoyuna açıklandı."

Liselere geçiş sınavı üzerinden FETÖ ile mücadeleyi veren ilk kişi olduğunu söyleyen İnce şunları aktardı:

"Belki de burada fen liselerine girişte, FETÖ ile ilk mücadeleyi yapan benim"

"Belki de burada fen liselerine girişte, FETÖ ile ilk mücadeleyi yapan benim. 4 tane din dersi sorusu soruluyor; 16 puan. Bir matematik sorusu 1 puan... Bu 4 din dersi sorusunu biliyorlar, hangi din dersi sorusu sorulacak, onları çalıştırıyorlar çocuklara ve 16 puan önden başlatıyorlar."

İnce yıllarca bu videoyu aradığını belirterek "Ben yıllarca bu videonun peşindeydim. Ali Kırca'yı aradım hatta ATV'yi sel basmış bulamadık dediler. Nasıl olduysa birisinde varmış çıkarttı ortaya ben yılladır bunun peşindeydim" dedi.

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Kaynak: OdaTV