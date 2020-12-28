Muhabiri Sağlık Bakanlığı iletişim grubundan çıkarılan YOL TV'den açıklama: Sorumuzla gizlenen vaka sayıları açıklanmak zorunda kalmıştı

"Basın toplantıları soru sormak için var. Soru sormak da gazetecilik yapmak da suç değil. Bakanlık yetkilileri hatasından derhal geri dönmelidir. Korunması gereken birilerinin itibarı veya koltuğu değil kamuoyunun faydasıdır."

(Özge Uyanık'ın Bakanlığın iletişim grubundan çıkarıldığına dair paylaştığı ekran fotoğrafı)

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TGS Ankara: Gerçeklerin halktan saklanamayacağını öğreneceksiniz

Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi de olayla ilgili yaptığı açıklamada “Gazetecinin görevi olan soru sormayı engelleyen, onu haber alanlarından uzaklaştıran bu sansürcü ve cezacı zihniyeti kabul etmiyoruz. Kamu yararı için haber yapan gazeteciyi engellemekle gerçeklerin halktan saklanamayacağını öğreneceksiniz” ifadelerine yer verdi.