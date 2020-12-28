Muhabiri Sağlık Bakanlığı iletişim grubundan çıkarılan YOL TV'den açıklama: Sorumuzla gizlenen vaka sayıları açıklanmak zorunda kalmıştı

YOL TV, Muhabirleri Özge Uyanık'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın düzenlendiği basın toplantısında Bakana soru sormasına izin verilmemesi, soruyu sosyal medyadan yöneltmesinin ardından da Bakanlığının iletişim grubundan çıkarılması nedeniyle bir açıklama yayınladı.
"Halk adına gazetecilik yapmak, soru sormak suç değil. Bakanlık hatasından derhal geri dönmelidir" denilen açıklamada YOL TV muhabiri Özge Uyanık'ın Sağlık Bakanlığı toplantılarında sistematik bir şekilde soru sorması engellendiği ileri sürülerek şu ifadelere yer verildi;
"Son olarak basın toplantısında izin verilmeyen sorusunu sosyal medyada yönelttiği için iletişim gruplarından çıkarıldı."
"Özge Uyanık sorularını halk için, halk adına soruyor. Halkın merak ettiği soruları Bakana yöneltiyor."
"Tutarsızlığı açığa çıkardı..."
"Muhabirimizin daha önceki haftalarda sorduğu sorular ülkenin gündemine oturdu. Giresun’da yapılan mitingin sorulması, fiziksel mesafe konusundaki tutarsızlığı açığa çıkardı."
"Bakanlık gizlediği rakamları açıklamak zorunda kaldı..."
"Vaka-hasta sayısıyla ilgili soru, bu konudaki manipülasyonu ortaya koydu. Bakanlık gizlediği rakamları açıklamak zorunda kaldı."
"Belli ki gerçeklerin peşine düşmemiz; Bakanlık yetkililerini rahatsız etti..."
"Belli ki gerçeklerin peşine düşmemiz Bakanlık yetkililerini rahatsız etti. Türkiye’de bakanlıklar, ülkeyi yönetenler basın toplantılarında önceden hazırlanmış sorulara yanıt vermeye alışmış."
"Şeffaflıktan ne anladıklarını da görmüş olduk..."
"Pandeminin ilk haftalarında Sağlık Bakanlığı’nın ne kadar şeffaf olduğundan, akreditasyonsuz basın toplantısı yapmasından bahsediyorlardı. Rahatlıkla cevap veremeyecekleri ilk gerçek soru sorulduğunda, şeffaflıktan ne anladıklarını da görmüş olduk."
"Soru sormak da gazetecilik yapmak da suç değil!"
"Basın toplantıları soru sormak için var. Soru sormak da gazetecilik yapmak da suç değil. Bakanlık yetkilileri hatasından derhal geri dönmelidir. Korunması gereken birilerinin itibarı veya koltuğu değil kamuoyunun faydasıdır."
(Özge Uyanık'ın Bakanlığın iletişim grubundan çıkarıldığına dair paylaştığı ekran fotoğrafı)
TIKLAYINIZ - Sağlık Bakanı Koca’ya soru sorulmasına izin veri verilmeyen muhabir: Buradan soruyorum; bu tabloyla ilgili yorumunuz ne?
TGS Ankara: Gerçeklerin halktan saklanamayacağını öğreneceksiniz
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi de olayla ilgili yaptığı açıklamada “Gazetecinin görevi olan soru sormayı engelleyen, onu haber alanlarından uzaklaştıran bu sansürcü ve cezacı zihniyeti kabul etmiyoruz. Kamu yararı için haber yapan gazeteciyi engellemekle gerçeklerin halktan saklanamayacağını öğreneceksiniz” ifadelerine yer verdi.