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Muhabiri Sağlık Bakanlığı iletişim grubundan çıkarılan YOL TV'den açıklama: Sorumuzla gizlenen vaka sayıları açıklanmak zorunda kalmıştı

"Belli ki gerçeklerin peşine düşmemiz; Bakanlık yetkililerini rahatsız etti..."

28 Aralık 2020 15:53

YOL TV, Muhabirleri Özge Uyanık'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın düzenlendiği basın toplantısında Bakana soru sormasına izin verilmemesi, soruyu sosyal medyadan yöneltmesinin ardından da Bakanlığının iletişim grubundan çıkarılması nedeniyle bir açıklama yayınladı. 

"Halk adına gazetecilik yapmak, soru sormak suç değil. Bakanlık hatasından derhal geri dönmelidir" denilen açıklamada YOL TV muhabiri Özge Uyanık'ın Sağlık Bakanlığı toplantılarında sistematik bir şekilde soru sorması engellendiği ileri sürülerek şu ifadelere yer verildi; 

"Son olarak basın toplantısında izin verilmeyen sorusunu sosyal medyada yönelttiği için iletişim gruplarından çıkarıldı."

"Özge Uyanık sorularını halk için, halk adına soruyor. Halkın merak ettiği soruları Bakana yöneltiyor."

"Tutarsızlığı açığa çıkardı..."

"Muhabirimizin daha önceki haftalarda sorduğu sorular ülkenin gündemine oturdu. Giresun’da yapılan mitingin sorulması, fiziksel mesafe konusundaki tutarsızlığı açığa çıkardı."

"Bakanlık gizlediği rakamları açıklamak zorunda kaldı..."

 

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