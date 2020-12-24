Sağlık Bakanı Koca’ya soru sorulmasına izin veri verilmeyen muhabir: Buradan soruyorum; bu tabloyla ilgili yorumunuz ne?

Yol TV Muhabiri Özge Uyanık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın düzenlendiği basın toplantısında kendisinin soru sorulmasına izin verilmediğini iddia ederek sorusunu sosyal medyada paylaştı.

Toplantıda soruyu sormalarına izin verilmediği belirten Uyanık, ” Basın toplantısında sormamıza izin verilmeyen soruyu Sn. Fahrettin Koca’ya buradan soruyorum:

Vatandaşa sürekli kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı yaptınız. Cumhurbaşkanlığı’nda Irak Başbakanı için canlı müzikli ziyafet verildi. Bu tabloyla ilgili yorumunuz ne?” notuyla bir video paylaştı.

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