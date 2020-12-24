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Sağlık Bakanı Koca’ya soru sorulmasına izin veri verilmeyen muhabir: Buradan soruyorum; bu tabloyla ilgili yorumunuz ne?

24 Aralık 2020 23:01

Yol TV Muhabiri Özge Uyanık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın düzenlendiği basın toplantısında kendisinin soru sorulmasına izin verilmediğini iddia ederek sorusunu sosyal medyada paylaştı. 

Toplantıda soruyu sormalarına izin verilmediği belirten Uyanık, ” Basın toplantısında sormamıza izin verilmeyen soruyu Sn. Fahrettin Koca’ya buradan soruyorum:

Vatandaşa sürekli kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı yaptınız. Cumhurbaşkanlığı’nda Irak Başbakanı için canlı müzikli ziyafet verildi. Bu tabloyla ilgili yorumunuz ne?” notuyla bir video paylaştı.

 

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