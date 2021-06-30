T24 LogoT24 Logo
Spor

Muhabir, İngiltere galibiyetini kutlayan kişiyi Alman teknik direktör Jürgen Klopp'a benzetirse...

Muhabir, Klopp’la çektirdiğini sandığı bir selfie’yi bile paylaştı

30 Haziran 2021 15:07

EURO 2020’de dün akşam İngiltere’nin 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan Almanya maçı sonrası Alman teknik direktör Jürgen Klopp'a benzeyen bir adam taraftarların omzunda elinde birasıyla kutlama yaptı. Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un teknik direktörü Klopp’a çok benzeyen bu adam muhabiri bile yanılttı. ITV kanalında Lorraine Kelly’nin programına bağlanan muhabir Jonathan Swain dün Klopp müthişti diye anlattı: 

“Stada girerken Jürgen Klopp’la karşılaştım, harikaydı. Taraftarla birlikte marş söylüyor, omuzlarında bira içiyordu.”

Swain, Klopp’la çektirdiğini sandığı bir selfie’yi bile paylaştı.

Diken'de yer alan habere göre, stadın etrafında da Klopp’un omuzlarda kutlama yaptığını düşünen taraftarlar vardı.

Şapkası, gözlükleri, sakalıyla Klopp’a benzeyen adamı gerçekten o sanmak anlaşılabilir bir hata, ancak muhabirin Alman teknik adamın ülkesinin mağlubiyetini İngiliz taraftarla kutlayabileceğini düşünmesi onu Twitter’da kullanıcılarının diline düşmekten kurtaramadı.

Muhabirin o taraftarı gerçekten Klopp sanmadığını, izleyiciyi ‘trollediğini’ düşünenler de yok değil.

jürgen kloppalmanyaingilterekutlama

Diğer Videolar

Tartıştığı akrabasına otomobiliyle çarparak kaçtı

Milas'ta bir vatandaş gözyaşlarını tutamadı: Bize çay attı; oğlum yangından kaçarken kaza yaptı, o halde işe gitti, ekmek davası ekmek

Lübnan'da ambulansın benzini bitince hastaları yürüyerek taşıdılar

Gurbetçi vatandaş: Benim param burada 10 kat ediyor, istediğimi alıyorum ama çevremdeki insanlara üzülüyorum

Kabil'de güzellik salonlarında bulunan kadın fotoğrafları boyayla kapatılıyor

Kabil Havalimanı’na girmek isteyenlere ses bombalı müdahale

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24