Muhabir, İngiltere galibiyetini kutlayan kişiyi Alman teknik direktör Jürgen Klopp'a benzetirse...

EURO 2020’de dün akşam İngiltere’nin 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan Almanya maçı sonrası Alman teknik direktör Jürgen Klopp'a benzeyen bir adam taraftarların omzunda elinde birasıyla kutlama yaptı. Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un teknik direktörü Klopp’a çok benzeyen bu adam muhabiri bile yanılttı. ITV kanalında Lorraine Kelly’nin programına bağlanan muhabir Jonathan Swain dün Klopp müthişti diye anlattı:

“Stada girerken Jürgen Klopp’la karşılaştım, harikaydı. Taraftarla birlikte marş söylüyor, omuzlarında bira içiyordu.”

Swain, Klopp’la çektirdiğini sandığı bir selfie’yi bile paylaştı.

Diken'de yer alan habere göre, stadın etrafında da Klopp’un omuzlarda kutlama yaptığını düşünen taraftarlar vardı.

Şapkası, gözlükleri, sakalıyla Klopp’a benzeyen adamı gerçekten o sanmak anlaşılabilir bir hata, ancak muhabirin Alman teknik adamın ülkesinin mağlubiyetini İngiliz taraftarla kutlayabileceğini düşünmesi onu Twitter’da kullanıcılarının diline düşmekten kurtaramadı.

Muhabirin o taraftarı gerçekten Klopp sanmadığını, izleyiciyi ‘trollediğini’ düşünenler de yok değil.